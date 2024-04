Nella giornata di domani, la Lega Serie A ufficializzerà gli anticipi e i posticipi della 35esima giornata di campionato. La programmazione, secondo quanto appurato da Sportface.it, sarà definita in seguito all’esito del derby di Milano di stasera, così da programmare le cose nella maniera più corretta a livello logistico in relazione alle possibilità di vittoria dello scudetto dei nerazzurri. Per quanto riguarda la terzultima giornata, servirà, invece, attendere la fine delle semifinali di Coppa Italia, in modo tale da realizzare il calendario per le squadre coinvolte nella finale.