Cambio di orario per il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A che resta in programma per domani ma alle ore 12:30 e non alle 12 come inizialmente comunicato. Oltre al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e all'ad Luigi De Siervo, prenderanno parte alla cerimonia tre Legends della Serie A, Fabio Cannavaro, Luigi Di Biagio e Alessandro Matri.