La Lega Serie A ha comunicato le modalità di scelta delle partite che DAZN e Sky – emittenti titolari dei diritti televisivi del massimo campionato italiano – trasmetteranno nella prossima stagione. Non ci sono mutazioni sostanziali rispetto alla scorsa stagione: per quanto riguarda il sabato DAZN potrà trasmettere le sue partite in esclusiva alle ore 15 e alle ore 18, mentre lo slot delle 20.45 sarà in condivisione con Sky. Stesso discorso per la domenica ore 12.30, mentre il resto della giornata sarà esclusiva DAZN: ore 15, ore 18 e ore 20.45. Si chiude con la serata condivisa del lunedì, ore 20.45.

Per quanto riguarda invece le partite da trasmettere, che incide principalmente su Sky (dato che DAZN trasmette tutti gli incontri) la scelta avviene con un ordine ben stabilito. DAZN ha diritto di scegliere le prime due gare di giornata in esclusiva, mentre la terza scelta è di Sky, poi ancora due partite per DAZN e la sesta scelta a Sky. Ancora un match per DAZN, uno per Sky e gli ultimi due in esclusiva alla piattaforma di sport in streaming. Sarà poi cura degli uffici competenti della Lega Serie A comporre la programmazione televisiva delle gare oggetto di scelta di ogni singola giornata collocandole nei diversi slot. L’incastro tra gli orari, i giorni e le scelte dei broadcaster va trovato chiaramente sulla base delle esigenze delle singole squadre, in particolar modo di quelle che giocano le coppe europee. In alcuni casi (prima delle partite della Nazionale o dei turni di coppa), lo slot orario del lunedì sera alle 20.45 viene sostituito da quello del venerdì sera alle 20.45.