Anche Serginho parla alla Gazzetta dello Sport augurandosi di vedere il suo ex Milan scudettato. "Devo essere onesto: quando il Milan di Pioli ha iniziato il suo percorso mi aspettavo di vederlo vincente dopo almeno 4-5 anni di maturazione. Invece questo gruppo ha bruciato le tappe e ci ha lasciati tutti a bocca aperta: se domenica diventerà campione d’Italia sarà un’impresa straordinaria. Nessuno si aspettava di vedere il Milan al comando fino alla fine perché c’erano squadre più strutturate e con più abitudine alla vittoria, come l’Inter e la Juve: in molti pensavano che Pioli avesse una squadra da terzo-quarto posto. Invece i rossoneri sono cresciuti e hanno acquisito in poco tempo quelle qualità che si acquisiscono in anni di esperienza", sottolinea l'ex laterale sinistro brasiliano.