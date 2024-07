Intervistato da Libero, l'ex attaccante Aldo Serena ha parlato così dell'arrivo a Milano di Mehdi Taremi, attaccante iraniano che approda all'Inter da svincolato dopo la fine del suo contratto con il Porto: "on starei a guardare le statistiche, ma mi concentrerei invece su quello che sarà il suo apporto in termini di personalità e fisicità - ha assicurato -. Tra le varie cose che gli chiederà Inzaghi, ci sarà sicuramente quella di riuscire a cambiare le partite anche quando sarà chiamato a entrare dalla panchina. Ha la personalità e il fisico per riuscirci. Che calciatore devono aspettarsi i tifosi? È una prima punta in grado di giocare bene anche in appoggio. Non è un virtuoso dal punto di vista tecnico, ma ha precisione quando si tratta di chiudere per bene uno scambio veloce".

Con chi lo vede meglio in coppia, con Lautaro o Thuram?

"Vedo Taremi come alternativa a Lautaro, quindi credo che l’iraniano possa esprimersi meglio se in coppia con Thuram o con Arnautovic. Schierandolo con Lautaro potrebbe invece crearsi il rischio di vedere l’argentino arretrare troppo, finirebbe per lasciare quella zona di campo in cui ha imparato bene a giocare e che gli sta consentendo di realizzare tanti gol".

Che voto dà a questa operazione di mercato?

"L’acquisto di Taremi vale senza dubbio un 7,5 in pagella".