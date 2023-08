Aldo Serena ha parlato di Lukaku alla Gazzetta dello Sport: "Mourinho ha bisogno di un centravanti come Romelu, che ha caratteristiche ideali per il suo modo di giocare. È vero che alla prima di campionato Belotti ha realizzato una doppietta, però bisogna guardare in faccia la realtà…".

"Lukaku è ideale per essere sfruttato da Mourinho nelle varie fasi di gioco. Non soltanto in ripartenza, dove il belga sa essere micidiale se trova spazio…".