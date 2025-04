Serata nera per la Lazio che cade per 2-0 in casa del Bodo Glimt nel match di andata dei quarti di finale di Europa League. Letale per la squadra di Baroni la doppietta di Saltness che timbra il tabellino al 47esimo e al 69esimo. Nulla da fare per i biancocelesti che non riescono ad accorciare le distanze neppure con l'aiuto dei cambi: capitolini chiamati alla remuntada all'Olimpico.

Finisce a favore del Chelsea la partita di Conference League tra la squadra di Enzo Maresca in casa del Legia, dove i londinesi si sono imposti per 3-0 con i gol di George e di Madueke, autore di una doppietta personale.