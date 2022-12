"Un giocatore debole si fa influenzare dalle notizie, io no". È la risposta che Luigi Sepe dà ai colleghi di TMW rispondendo alla domanda sul possibile arrivo di un nuovo portiere alla Salernitana. Nelle ultime ore è stato accostato ai granata anche l'interista Ionut Radu : "Io so di essere forte, se il mio infortunio dovesse essere più grave del previsto sarei contento perché poi si potrà fare il paragone. Sarebbe uno stimolo in più.

Gollini, Cragno, Radu...non importa. Vediamo cosa accadrà, è sempre il campo a parlare. Fermo restando che di Fiorillo si parlava benissimo fino a poco tempo fa e non credo non sia in grado di scendere in campo. Non mi faccio influenzare dalle voci, so che la società ha fiducia in me".