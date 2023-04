Inter e Milan in semifinale di Champions. Che ne pensa? È una delle domande poste a Leonardo Semplici durante la conferenza stampa della vigilia del match con la Samp. Quesito al quale l'allenatore dello Spezia risponde: "Giusto fare i complimenti, dopo tanti anni vedere due squadre in semifinale di Champions, è un aspetto importante per tutto il movimento, per portare il calcio italiano ai livelli, non magari a quello degli anni 80-90.

Ma le idee, le scelte dei giocatori, le idee di tanti allenatori che ci sono in Italia e che si stanno dimostrando grandi anche all’estero ci devono far ben sperare. Bisogna dare continuità a questi aspetti e non sperare che sia un caso. Ben venga per queste società che si giocheranno una semifinale così importante e bella".