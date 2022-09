Pierluigi Collina è entusiasta. A sei anni dall'utilizzo del VAR per la prima volta in una partita internazionale, il presidente del Comitato arbitrale della FIFA non nasconde la soddisfazione tanto da definire lo strumento come "uno dei più grandi cambiamenti nella storia del calcio".

"Ricordo molto bene la giornata. Una giornata storica. All'epoca non lavoravo ufficialmente per la Fifa, ma io era a Bari con altri colleghi, per vedere l'Italia contro la Francia e vedere la Video Assistant Arbitri utilizzata per la prima volta in una partita internazionale. Eravamo tutti molto curiosi di vedere il risultato, ma devo ammettere anche un po' nervosi - racconta Collina, come riportato dall'ANSA -. Era la prima volta dopotutto! Ricordo di essermi seduto in un piccolo furgone fuori dallo stadio di Bari con il nuovo presidente della Fifa Gianni Infantino. Qui è dove si trovava la tecnologia e stavo mostrando a Gianni come era la Var. Quanto lontano siamo arrivati da allora!"