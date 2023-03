Da outsider, il Benfica può sognare di conquistare la finale di Champions League. Ne è convinto Haris Seferović, attaccante di proprietà delle Aguias, in questa stagione in prestito al Celta Vigo: "Sono vicini, molto vicini all'obiettivo e da quello che so daranno tutto per arrivarci: tutto è possibile - le sue parole in esclusiva a O Jogo -. Ora affronteranno l'Inter, una buona squadra che non sta facendo un grande campionato in Serie A. Il Benfica è meglio dei nerazzurri, infatti, abbiamo visto tutti le difficoltà che hanno avuto nel turno precedente per eliminare il Porto...