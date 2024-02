L'Uefa ha aggiornato i dati relativi al season ranking 2023/24 dopo le partite di ieri sera in Champions League. L'Italia resta in testa con 15.142 punti, davanti alla Germania con 14.071 e all'Inghilterra con 13.875. Rispetto alle prime due inseguitrici la Serie A ha il vantaggio di avere ancora sette rappresentanti nelle coppe europee, a fronte delle sei di inglesi e tedeschi, ma anche della Spagna (quarta a 13.062) e della Francia (12.250), unica nazione insieme all'Italia ad avere ancora tutte le squadre presenti.