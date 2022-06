Romelu Lukaku è un giocatore fuori categoria per la Serie A, a prescindere da chi lo allena. E' la convinzione espressa sulle frequenze di TMW Radio da Mario Sconcerti, nel giorno in cui il belga sta diventando nerazzurro per la seconda volta in carriera: "Credo che Lukaku si manifesti da solo, il posto in campo se lo trova da sé - le parole del giornalista -. in Italia è un giocatore molto importante, è un trascinatore per il proprio modo di giocare. Poi dico che Conte è un allenatore eccezionale, mentre Inzaghi è ottimo".