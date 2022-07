"Mertens? C'è ancora margine ma se in un anno non si è mai trovata l’occasione per rinnovare il contratto, non vedo perché si debba trovare ora il tempo per farlo. Quando si tratta di giocatori importanti, se il Napoli non si adegua a certe cifre risulta poi difficile parlare di scudetto". Così Stefan Schwoch, ex attaccante dei partenopei, in un'intervista concessa ai microfoni di Vikonos Radio. "Juve, Milan ed Inter si rinforzano, lo faranno anche le altre. Visto il mercato come sta andando diciamo che nerazzurri e bianconeri si muovono, ma la Juve oltre a Pogba e Di Maria recupera Chiesa e ha Vlahovic. Certo, se perde De Ligt poi è difficile sostituirlo, un po' come per il Napoli con Koulibaly".