Tempo di match-point per l'Inter. Un momento tanto caro a Francesca Schiavone, ex tennista di fede nerazzurra raggiunta da Sky Sport nel giorno del derby: "Sono nata in una famiglia di milanisti, ma dopo una guerra psicologica con mio fratello ho sposato la maglia nerazzurra che amo - ammette -. Ho preso la strada dell’Inter da 10 anni e sono super fiera idi essere qui a tifare la mia squadra. L’Inter che ho amato di più è quella degli anni di Zanetti, Cambiasso e Milito: mi facevano sentire quella sensazione di compattezza, di poter vincere lo scudetto all’ultima o alla penultima giornata".

Nel momento del match-point cosa si pensa?

"Un atleta di base vive il momento pensando a una cosa sola: quello che hai da fare. Se vai un attimo avanti o indietro nel tempo si creano problemi, invece bisogna affrontare la partita con determinazione e vivere il presente".