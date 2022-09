Insegnante 34enne di Zurigo, Sandro Schärer, arbitro designato per la sfida di martedì sera a Plzen tra il Viktoria e l’Inter valida per il Matchday 2 di Champions League, dirigerà l’Inter per la prima volta in carriera. Con le italiane, il fischietto elvetico vanta due precedenti positivi per le nostre rappresentanti: Schärer ha infatti diretto le sfide tra Zenit San Pietroburgo e Juventus dell’ottobre 2021 vinta dai bianconeri per 1-0 e il match di Europa League tra Atalanta e Olympiacos del 17 febbraio 2022 che ha visto gli orobici imporsi per 2-1. Tre vittorie in tre precedenti da lui diretti anche per la Nazionale italiana.