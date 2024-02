Intervistato da News.Superscommesse.it, l'ex calciatore Cristiano Scapolo, cresciuto nelle fila dell'Inter, con cui ha esordito in Serie A nella stagione 1989/90, oltre a ottenere un titolo con la Primavera dei nerazzurri, si è espresso sulla crescita di Simone Inzaghi alla guida della squadra: “Penso che Simone Inzaghi sia diventato un allenatore di livello internazionale. Ha tutte le qualità, oltre che il tempo, per poter portare l'Inter più in alto possibile.

Ci stava riuscendo già lo scorso anno, nella finale contro il Manchester City, a testimonianza di quanto sia stato bravo a condurre la propria squadra a livelli altissimi. Quindi, sì, è l'uomo giusto per i nerazzurri”