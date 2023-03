Intervenuto in una lunga intervista ad AFA Studio, podcast della Nazionale argentina, il ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni torna sulla partita d'esordio in Qatar contro l'Arabia Saudita, match che aveva 'preoccupato' il popolo argentino e durante il quale sono stati annullati due gol all'interista Lautaro Martinez. "Quella partita è stata molto strana. Di sicuro ho sbagliato qualcosa da allenatore, perché quello che dicevamo sarebbe successo è in effetti successo e non abbiamo vinto. Fa parte delle cose per ottenere il patentino di allenatore. Ma è uno di quei match che capitano una volta su mille. Nel primo tempo meritavamo il vantaggio di tre o quattro gol. E loro hanno segnato due gol da cui abbiamo faticato a riprenderci. È stato un colpo pesante. Abbiamo corso il rischio che quella sconfitta ci facesse più danni. Prima della partita, abbiamo detto che la sensazione era che avremmo potuto entrare facilmente con qualsiasi passaggio millimetrico.