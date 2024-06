Non ci sarà dualismo tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez nell'Argentina. A dirlo è Lionel Scaloni, ct della Nazionale campione del mondo, rispondendo in conferenza stampa a chi gli chiedeva chi sarà il titolare in attacco in Copa America: "Non so se Julián abbia giocato poco con il Manchester City, ha fatto le sue partite in una squadra che è sempre stata protagonista. Lautaro è stato capocannoniere della Serie A - le parole del ct campione del mondo in conferenza stampa -. Ben venga, per noi è una cosa molto buona. Vedremo partita per partita. Quello che facciamo sempre è decidere cosa sia meglio per la squadra. È positivo che entrambi siano in condizioni, soprattutto fisiche, per affrontare la Copa América".