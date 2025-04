Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni de Il Mattino, l'ex calciatore Giuseppe Savoldi ha analizzato così la lotta Scudetto: "Se la giocano alla pari l'Inter e gli uomini di Conte: 50 e 50. Secondo me non c'è differenza tra le prime due della classe in questo momento. La differenza la farà chi saprà rimanere più saldo e tranquillo nelle ultime gare. Che sono quelle che contano. Lukaku? Intanto lui sta giocando, io non più (sorride, ndr). In ogni caso siamo giocatori dalle caratteristiche completamente diverse. All'epoca fu costruita una squadra per sfruttare le mie doti di rapinatore d'area di rigore oltre a quelle del gioco aereo che pure era una mia peculiarità. Lukaku fa un altro tipo di lavoro. Ma è chiaro che ci hanno preso per vincere. Lukaku ci sta riuscendo, io no, purtroppo...".

Ha detto che le possibilità di vincere sono le stesse per Inter e Napoli, ma i nerazzurri hanno 3 punti in più.

"Il Napoli deve concentrarsi soltanto sulla corsa scudetto perché non ha le 'distrazioni' delle coppe. È un vantaggio importante, può prepararsi meglio. Si tratta di un aiuto enorme. L'Inter già ieri ha giocato in Coppa Italia un derby che ti prende sempre più energie e poi è impegnato nella fase clou della Champions. Per non parlare del fatto che un giocatore può accusare un calo, un altro può infortunarsi e così si perde qualche leader in campo e nello spogliatoio. Sono tanti i fattori ancora in gioco".