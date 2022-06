Nonostante la sconfitta all'ultima giornata contro il Milan, la stagione resta più che positiva per il Sassuolo. Ai microfoni di TNT Sports Brasile ne ha parlato il centrocampista Matheus Henrique, che si è concentrato sulla sua prima stagione in Italia: "Il Sassuolo mi cercava da diversi anni. È un club giovane, da 10 anni in Serie A, che sta crescendo molto, qualche anno fa è stato in Europa League, tre giocatori del Sassuolo sono campioni d'Europa con l'Italia. È un club che paragono al Bragantino perché punta molto sui giovani di talento. È un club ben strutturato, con delle strutture 'assurde'. La prima stagione è stata positiva. Ho avuto bisogno di un periodo di ambientamento all'inizio ma l'annata è andata bene, abbiamo vinto contro Milan, Inter e Juventus. La prossima stagione sarà ancora meglio. Nazionale? Tite schiera sempre un centrocampista di costruzione e uno di protezione, io farei la fase di costruzione. Tornare in Nazionale è il mio sogno".