Secondo Sky Sport, due club italiani starebbero puntando un figlio d'arte, erede di un calciatore che il pubblico italiano e interista in particolare conoscono molto bene: Sassuolo e Reggina avrebbero infatti effettuato un sondaggio per l'attaccante classe ’99 del Banfield Juan Manuel Cruz, figlio di Julio Ricardo Cruz, ex attaccante dell'Inter e del Bologna.