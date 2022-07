Il tecnico Giuseppe Sannino, ospite delle frequenze di 1 Station Radio, ha espresso le proprie considerazioni sulla situazione intorno a Paulo Dybala: “Non ha arrancato alla Juve, non sono d'accordo. Ha fatto benissimo in bianconero, il problema è che vorremmo fossero sempre al 100%, e questo non è possibile – riporta ilsognonelcuore.com -. Francamente è un paradosso che lui, così come Cristiano Ronaldo, siano ancora senza squadra. L'argentino, due anni fa, è stato eletto miglior calciatore della Serie A, mentre oggi viene ricordato solo per qualche infortunio, e questo non è giusto. Mi sarei aspettato fosse rimasto a Torino ed avesse indossato la fascia di capitano”.