Presente negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi dice la sua sul ritorno a Milano di Alexis Sanchez. Secondo lo Zio, il cileno "è stato un ottimo giocatore in Udinese, Barcellona e Arsenal. Poi è iniziata la parabola discendente. Rimango perplesso perché non si è lasciato bene, anche come dichiarazioni. Lui è uno caratteriale, Ha fatto sicuramente una buona stagione a Marsiglia ma accetterà di fare la quarta punta? Di entrare negli ultimi minuti?".