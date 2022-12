"Noi abbiamo assolutamente bisogno di uno stadio nuovo, moderno, sicuro ed efficiente. Ognuno si occupi del suo mestiere". Così il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando del nuovo stadio San Siro di Milano durante il suo intervento all'evento 'Lombardia' organizzato dal Carroccio a Milano. Oggi il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha ribadito la possibilità che sia inserito un vincolo per non far abbattere l'attuale stadio.