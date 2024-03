Impegnato domani contro la Feralpisalò, l'allenatore della Sampdoria, Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa della vigilia, parla delle condizioni di Sebastiano Esposito, infortunato alla coscia.

Come stanno Kasami, Piccini ed Esposito?

"Tutte le volte siamo qui a parlare di chi c'è e chi non c'è e siamo un po' stufi di questo. Kasami ed Esposito dovrebbero rientrare, Piccini ha avuto un affaticamento e non ci sarà. Dobbiamo valutare Depaoli che non sta benissimo e ha avuto anche un attacco influenzale".

Pensi di tornare alla difesa a quattro?

"Guardo chi abbiamo a disposizione e in base a quello cercheremo la soluzione migliore. Esposito non ha minuti nelle gambe, non possiamo rischiare di fargli fare tanti minuti ma il fatto che è tornato ad allenarsi è un'ottima cosa".