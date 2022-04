La situazione appare quasi disperata per la Salernitana, ma Norbert Gyomber non vuole mollare fino all'ultimo. Il difensore slovacco dei granata, intervistato dal Corriere dello Sport, garantisce che la squadra campana ci crede ancora: "Nelle ultime partite non siamo mai stati inferiori a nessuno e questo ci dà fiducia. Da questa mia analisi va esclusa la gara con l’Inter, dove effettivamente siamo stati in difficoltà. Io penso che con una vittoria cambierebbe tutto. Sbagliamo molto in difesa, probabilmente subentra un po’ di disattenzione in alcuni frangenti della gara, ma la speranza c’ è e non molleremo di un centimetro. Dopo la partita con il Torino il mister ci ha subito motivato. Proveremo a vincere più gare possibili, poi tireremo le somme".