"Ovviamente rosico, se no che tifoso sarei". Intercettato da Sky Tg 24, Beppe Sala commenta così lo scudetto vinto dal Milan all'ultima giornata di campionato: "Però ho mandato subito i complimenti a Pioli che è un gentiluomo e un grande allenatore, e a Scaroni che è uno che sa il fatto suo. Penso anche che Maldini sia una persona straordinaria. Quindi chapeau a questa squadra - dice il sindaco di Milano -. Adesso ragiono da sindaco e penso che sarà un bene per Milano avere l’anno prossimo due squadre in Champions, uno scudetto e una Coppa Italia qui".