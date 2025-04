"Se la cessione di San Siro non andasse avanti, San Donato è ancora lì pronto", ha esordito Giuseppe Sala a margine della cerimonia alla scuola Damiano Chiesa di via Antonini, evento al termine del quale il numero uno di Milano ha parlato sulla questione 'nuovo stadio' che oggi verrà discusso ulteriormente in Commissione Comunale a Palazzo Marino.

"Nei giorni scorsi il Milan ha annunciato che troverà una soluzione per San Donato - ha continuato Sala -. Probabilmente il progetto è quello di portarci il centro della giovanili. Il Milan ha messo anche una cifra significativa e quindi di questo bisogna tenerne conto. Io non credo che per i milanesi, per Milano, per i tifosi sia un bene andare a San Donato. L’obiettivo per la cessione di aree e stadio è comunque sempre quello di chiudere entro l'estate".

Sul ricorso del Comitato 'Sì Meazza' al Tas contro la vendita di San Siro ha poi concluso: "La questione va al di là del valore di stadio e aree. Qual è l’istanza che muove chi è contrario a quest’operazione? Che San Siro rimanga in mano pubblica?".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!