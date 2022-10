Il match di domenica contro la Salernitana a San Siro sarà il quarto incontro in carriera con l'Inter in campo per Juan Luca Sacchi, arbitro della sezione di Macerata designato per il lunch match della decima giornata di Serie A. Nei tre precedenti, l'Inter ha ottenuto altrettante vittorie, due sofferte in Coppa Italia contro Pordenone ed Empoli nell'ultima edizione e una in campionato contro l'Udinese lo scorso 31 ottobre. Curiosità: in tre incontri Sacchi ha estratto un solo cartellino giallo, contro Simone Romagnoli nella gara con i toscani.