Intervenuto a 'Transfer Talk', il programma di calciomercato di GOAL in live su Twitch, l'ex dirigente nerazzurro Walter Sabatini ha risposto a proposito della preoccupazione del momento: il fenomeno arabo. "Il denaro degli arabi va investito bene - dice -. Come la Cina negli anni scorsi l’Arabia Saudita sta facendo grandi investimenti. In Cina il discorso è imploso dopo due o tre anni, mi auguro che in Arabia Saudita la cosa duri più a lungo. Prima che i calciatori dovrebbero però importare cultura calcistica. Vogliono creare un campionato di primo livello".

Sul mercato finora fatto dall’Inter:

"Stanno facendo scelte ottime. Thuram è un giocatore di prospettiva, Frattesi è il miglior centrocampista italiano. Stanno facendo bene anche dal punto di vista strategico. Lukaku? Va a corrente alternata, ma quando va ti fulmina. Hanno un ricordo recente del giocatore e faranno considerazioni anche legate al carattere e a cosa può dare anche nello spogliatoio. Il miglior Lukaku l’abbiamo visto e fa la differenza".

Infine un accenno su quello che è stato il vero rimpianto della sua lunga carriera.

"L’ho detto, è stato l’approccio contrattuale con Inter. Una cosa orribile, un contratto che mi toglieva operatività e una cosa in un club del genere è un peccato mortale. Mi scuserò per sempre con i tifosi dell’Inter. Ho avuto un approccio contrattuale che non mi ha consentito di dare il meglio delle mie possibilità, ma è stato un errore mio e quindi le scuse sono mie e sono sincere".