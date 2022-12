"La ripresa del campionato dopo un Mondiale è un’incognita per tutti perché non è mai stata sperimentata prima". Lo ha detto Walter Sabatini, oggi ospite sulle frequenze di TMW Radio. L'incertezza regnerà a partire dal 4 gennaio, giorno in cui l'Inter sfiderà il Napoli per cercare di accorciare il gap dalla vetta che ora dista 11 punti: "Non è una gara da dentro o fuori, ma è importantissima: è decisiva solo per i nerazzurri - le parole dell'ex dirigente della Salernitana -.