In prospettiva, chi deve temere il Napoli nella corsa allo scudetto? "Tutte", risponde con sicurezza Walter Sabatini sulle frequenze di TMW Radio. "L'Inter senz'altro, rimane una squadra con una rosa profonda e di qualità. Nel tempo si è abituata a stare davanti - precisa nella sua analisi -. Ma anche la Juventus credo che rientrerà, non so se è tardi ma nel calcio non è mai troppo tardi. Basta vincere 5-6 partite di fila per poter tornare lì. Il Napoli ha messo un marchio importante vincendone 11 di fila. Quando si fa un filotto simile un sigillo sul campionato comunque lo si mette. Comunque sia, oltre al gioco corale mette in campo giocatori importanti. Il georgiano sta dimostrando di essere di ottimo livello. Ma quando non c'è lui ci sono Simeone, Raspadori, quando pesca Luciano, pesca bene".