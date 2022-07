"Il rammarico ovviamente c'è stato. Evidentemente, in un campionato in cui sembrava che le squadre facessero di tutto per non vincere, il Milan ha fatto qualcosa di più". Lo ha detto Enrico Ruggeri, cantautore e noto tifoso dell'Inter, parlando della corsa al titolo della scorsa stagione che si è conclusa con l'amaro in bocca per i nerazzurri, arrivati a -2 dai cugini.