Il rinnovo di contratto di Nicolò Zaniolo diventerà un argomento all'ordine del giorno per la Roma solo dopo la fine della sessione estiva di mercato. Lo ha fatto capire a chiare lettere Tiago Pinto, general manager giallorosso, prima del kick-off della sfida con la Cremonese: "Non so quante volte ho parlato di Zaniolo con i giornalisti, forse il 90% delle domande sono su questo tema - le sue parole a DAZN -. La cosa importante è che stia bene, parleremo a fine mercato. Se sarà un punto fermo della squadra? Sta migliorando, io l'anno scorso dicevo che sarebbe stata una stagione difficile dopo gli infortuni".