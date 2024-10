Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro la Dinamo Kiev in Europa League, Ivan Juric è tornato anche sulla sconfitta contro l'Inter incassata nello scorso turno di Serie A. Di seguito le parole dell'allenatore della Roma: "Nell'ultima gara abbiamo visto molto volontà, dall'altra parte non abbiamo mentalità vincente assolutamente. Nelle ultime 17 gare, 3 vittorie, quindi la mentalità non è da Roma, neanche da livello inferiore. Con l'Inter, abbiamo fatto una buona gara ma poi l'errore ti condanna. Qui hai tutte le condizioni per lavorare bene" ha premesso prima di tornare ancora sull'argomento poco dopo. "Ci sono dei problemi di mentalità, la prestazione c'è, i giocatori ci sono, non siamo al livello dell'Inter ma ci sono i giocatori. Voglio altra roba, altra cattiveria" ha continuato.

La mancanza di mentalità è quella che ti prendere gol a Monza o contro l'Inter...

"Contro l'Inter avremmo dovuto pareggiare. Quando fai partite di un certo tipo sacrificio, voglia e gioco devi ottenere, poi può andare male una giornata ma noi siamo in debito".

Poi a Sky Sport torna sulla prestazione fatta da Dybala contro i campioni d'Italia:

"Dybala non giocherà dall'inizio ma devo sottolineare la sua prestazione contro l'Inter, esemplare, anche troppo in certe situazioni, è un esempio. Sono molto felice per la gran prestazione fatta fisicamente, sono felice, ora bisogna essere intelligenti e farlo giocare il giusto".