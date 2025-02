Lucas Gourna-Douath, arrivato nell'ultimo giorno di mercato dal Red Bull Salisburgo alla Roma, si presenta ai canali ufficiali del club giallorosso raccontando le motivaizoni che lo hanno portato a scegliere il club giallorosso. Tra queste, anche la presenza di Claudio Ranieri in panchina, tecnico che lui conosce bene: "Ha allenato in Francia. Guardavo le sue partite, e adesso lui allena me. Sa come lavorare con i giovani, sa come farli crescere in generale, ha fatto tante cose all'Inter, al Nantes, ovunque sia andato".

La presenza del tecnico testaccino, quindi, sarà un fattore importante per la sua crescita: "Quindi penso che per me, il fatto di poterci parlare e condividere con lui alcuni momenti sia un qualcosa di importante per me, perché è uno dei migliori allenatori del mondo, e quando lavori con i migliori al mondo si impara e basta, ed è ciò che voglio fare, imparare da lui".