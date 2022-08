Non le manda certo a dire il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ai microfoni di DAZN dopo Milan-Udinese: “Sono inferocito, non arrabbiato per un episodio insopportabile - ha detto commentando il penalty assegnato ai rossoneri per presunto fallo su Davide Calabria -. Ho fatto tanti anni di calcio e ho sofferto con medio-piccole in Serie A. Continuano a fare riunioni con linee guida che vengono continuamente disattese. L’intervento di Mazzoleni al Var è fuori dalla logica, non c’era un episodio dubbio perché Marinelli aveva già deciso. C’è un ‘rigorino’ a sfavore in una partita in cui siamo partiti alla grande. Il var disturba l’arbitro. Spero ci siano spiegazioni".