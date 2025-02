E' un furia Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta a Bruges dell'Atalanta, penalizzata da un rigore inesistente assegnato nel finale: "Evidentemente stiamo contagiando anche l'Europa, il dramma è che stiamo contagiando il calcio - la riflessione amara del tecnico della Dea a Sky Sport a commento della scelta dell'arbitro - . Sentendo calciatori e allenatori, hanno tutti un'idea di falli completamente diversa. Il dramma del calcio di oggi sono i contatti: tutti si tuffano per rubacchiare e conquistare un giallo o un rigore. Il calcio adesso va in una direzione che non c'entra niente col gioco. Tutti lo accettiamo, ma io le regole non le conosco più e sicuramente è una cosa che non mi piace. Adesso, oltre a saltare, correremo come pinguini. Il regolamento ormai è distante da quello che dicono i giocatori. Il calcio sta diventando uno sport completamente diverso".