Dal VAR Center di Lissone, Mauro Tonolini della CAN analizza per Open VAR gli episodi salienti della sfida di questa sera tra Lazio e Inter, partendo ovviamente dal calcio di rigore assegnato all'Inter al minuto 41 e segnato da Hakan Calhanoglu. Approvato l'intervento del VAR: "L'intervento è corretto perché Gigot interviene col braccio sopra le spalle, che occupa spazio sul colpo di testa di Denzel Dumfries. Questo è un intervento che in caso di impatto diventa punibile".