Riconoscimento importante ricevuto in patria da Hakan Calhanoglu, nominato 'calciatore turco dell'anno' per quanto riguarda il 2021. Il centrocampista dell'Inter, tra i protagonisti del ritorno in Champions League del Milan nella scorsa stagione, quest'anno ha messo insieme 6 gol e 9 assist in 36 presenze sull'altra sponda del Naviglio. Guadagnandosi l'onore di indossare la fascia di capitano della sua Nazionale, nel match contro l'Italia di martedì scorso.