Mateo Retegui continua a timbrare il cartellino con impressionante regolarità. Anche nell'ultima gara giocata dal suo Tigre in casa del Godoy Cruz, sfida finita con il risultato di 1-1, l'argentino convocato da Roberto Mancini nella nazionale italiana, ha chiuso la sfida segnando. Su rigore, al 32', dopo il vantaggio degli avversari siglato da Hernan Lopez. Ottavo centro in dieci partite per Retegui, che resta nel mirino anche dell'Inter.