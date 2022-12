Bernd Reichart, amministratore delegato della A22 Sports Management, la società che sta provando a promuovere la Superlega, è intervenuto al Nuova Economia Forum dopo la sentenza della Corte di Lussemburgo. All'evento erano presenti anche Florentino Perez e Joan Laporta. "La Superlega non è morta - riporta As - E' molto viva. Vogliamo migliorare il calcio e per questo stiamo dialogando con tutti.