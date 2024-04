Raggiunta da La Repubblica, Regina Baresi, ex capitana dell'Inter Femminile, ha scelto il suo giocatore simbolo di questa cavalcata trionfale dell'Inter campione d'Italia: "Lautaro Martinez, e non solo perché è l’attaccante con più anzianità di servizio in questa rosa. È stato un leader, ha aiutato la squadra in ogni momento, ha segnato tanto e ha trovato una continuità di rendimento ad altissimo livello".