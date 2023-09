Lionel Messi il miglior giocatore della storia, non solo dell'epoca attuale. Questa è la convinzione che Alvaro Recoba, ex attaccante dell'Inter, ha espresso ai microfoni di TyC Sports: "Da quando ha iniziato a giocare, ho avuto la fortuna di giocare contro di lui in un'amichevole tra Barcellona e Inter. Più che fortunato ho avuto la sfortuna perché, in quella partita, ci hanno segnato cinque gol. Da quel momento sono passati 16 anni e in questo periodo lui è sempre stato il migliore per me. È così contemporaneo che non puoi metterlo nello stesso posto di Diego Armando Maradona o Pelé", ha concluso il Chino.