Nonostante il ritmo di marcia insostenibile per le avversarie tenuto dal Napoli nelle prime quindici giornate di campionato, la corsa scudetto non può ancora definirsi chiusa. Ne è convinto Claudio Ranieri , che nell'intervista a Sky Sport ha tenuto vive le candidature tricolore di Inter e Milan : "Io penso che i rossoneri, con il rientro del loro capo carismatico in campo Ibrahimovic , possano riprendere a correre come sanno fare - le sue parole -. Allo stesso tempo credo che i nerazzurri, che hanno avuto Lukaku per pochissime partite, staranno lassù e lotteranno fino alla fine. Sarà una gran bel campionato".

Non va sottovalutata neanche la Juve, per Ranieri: "Ha ripreso il passo, è da tenere in grande considerazione".

La sosta sarà un fattore imponderabile in chiave scudetto, ha concluso Ranieri: "E' la prima volta che c'è una pausa così lunga, per cui siamo tutti curiosi di capire. E' un campionato strano, non c'è mai stato un Mondiale così. Quando i giocatori di tutte le squadre rientreranno dal Qatar bisognerà capire che stato fisico e psicologico avranno. Ci sarà da resettare, questo sarà compito degli allenatori".