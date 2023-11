Claudio Ranieri è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport. Il tecnico ha allenato sia Juventus che Inter in passato, le due squadre saranno rivali in campionato il prossimo fine settimana. "Se l'Inter vince campionato quasi chiuso? Campionato quasi chiuso no. Sono due squadre eccellenti, Allegri non ha ancora potuto fare il massimo in attacco per via degli infortuni e di altre cose, adesso si sta riprendendo Chiesa. L'Inter è un orologio che va a mille all'ora, ma la Juve non ha le competizioni europee e quindi a marzo-aprile sarà molto più fresca. Sarà un osso duro per tutte. L'Inter in questo momento è quella che gira meglio, ma non possiamo dimenticare né Napoli né Milan.

Nel corso dell'intervento si parla anche di due giovani del Cagliari, Oristanio e Prati, il primo dei quali di proprietà dell'Inter. "Stanno facendo bene nell'Under 21, sono due giovani molto validi. Non mettiamoli in competizione con altri giocatori. Hanno tanto talento e tanta strada da fare. Sono ragazzi posati e sanno cosa fare da grandi", la risposta di Ranieri.