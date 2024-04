Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, così in conferenza stampa sugli arbitraggi: "Credo che gli arbitri, anche il signor Rocchi lo sa, in questa fase del campionato in cui c’è chi lotta per salvarsi e chi per l’Europa, è logico che gli arbitri vengano chiamati alla super concentrazione.

Gli errori ci saranno sempre, molti con il Var sono stati attenuati o cancellati. Credo che se i 22 in campo, la panchina, tutti, cercano di aiutare l’arbitro sicuramente l’arbitro farà meno errori, noi siamo i primi a determinare il corso di una partita. A me piace l’arbitro che ha la sua autorevolezza, poi gli errori ci saranno sempre”.