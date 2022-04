Lorenzo Radice, sindaco di Legnano, davanti all'eventualità di ospitare il nuovo stadio di Inter e Milan nella cittadina a nord di Milano fa il realista: "Da milanista sarei contento. Ci sono molte aree dismesse a Legnano, questo è vero, ma bisogna anche dire che queste sono tutte private e quindi vi è difficile portare nuove costruzioni e impianti. Lo stadio nell'area dell'ex caserma Cadorna? Idea romantica ma purtroppo utopistica, e poi quella zona sarebbe troppo piccola per un impianto del genere. La zona Canazza però avrebbe molto bisogno di rinnovamento e infatti ci muoveremo al più presto per migliorare pian piano tutta la città. Gli investimenti ci saranno, e devo ammettere che se dovesse arrivare un importante imprenditore con idee e novità io sarei solo che felice di poter collaborare per rendere questa città sempre più bella e rinnovata".