Il designatore Rocchi non ferma Chiffi e Mazzoleni, rispettivamente arbitro e VAR di Inter-Juventus, dopo le accese polemiche per il gol di Kostic che ha deciso l'ultimo Derby d'Italia, viziato da un presunto tocco con il braccio di Rabiot e da un evidente controllo sempre con il braccio di Vlahovic. Mazzoleni sarà al Var in Bologna-Udinese, Chiffi in Roma-Sampdoria.